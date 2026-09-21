Anouk neemt Metropole Orkest volgend jaar mee naar Ziggo Dome

Anouk neemt het Metropole Orkest volgend jaar mee naar haar optredens in de Ziggo Dome in Amsterdam. De concerten vinden plaats op vrijdagavond 4 en zondagmiddag 6 juni.

"Dat wordt dus niet zomaar een concert… je hoort muziek van mijn nieuwe album dat volgend jaar uitkomt en muziek van de afgelopen jaren", schrijft de zangeres op Instagram. "Dus houd je van een goed staaltje muziek, dan zou ik zeggen: laat je verrassen."

Het Metropole Orkest staat tijdens de concerten onder leiding van Simon Dobson, meldt concertorganisator MOJO. De kaartverkoop voor de twee shows start vrijdag.