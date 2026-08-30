Antje Monteiro staat stil bij overleden zus: ik mis je

Antje Monteiro heeft zondag stilgestaan bij het overlijden van haar zus Marina, precies negentien jaar geleden. Op Instagram deelt de 57-jarige zangeres een oude vakantiefoto van hen samen. Marina overleed op 42-jarige leeftijd onverwacht aan een hersenbloeding.

"Op die dag stierf niet alleen mijn zus. Er stierf ook een stukje van mij", schrijft Monteiro. De foto staat sinds ze hem enige tijd geleden terugvond op haar bureau. Hij herinnert haar aan een periode waarin het leven volgens haar "nog vanzelfsprekend en niet gebroken was".

Marina liet drie jonge dochters achter. Monteiro vertelt dat ze er na het overlijden van haar zus voor hen een moeder probeerde te zijn. Inmiddels beschouwt ze zichzelf ook als oma van de twee kleinkinderen van haar zus.

Hoewel Monteiro naar eigen zeggen nog veel plezier en mooie momenten in haar leven heeft, is "de echte glans" er sinds het overlijden van haar zus een beetje vanaf. "Lieve Marina, ik mis je. Vandaag. Morgen. Altijd."