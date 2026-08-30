Koninklijke familie verlaat kerk na herdenkingsdienst Harald

De Noorse koninklijke familie heeft zondag de kerk van Asker verlaten na de herdenkingsdienst voor koning Harald. Koning Haakon, koningin Sonja, kroonprinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus woonden daar samen de dienst voor de vrijdag overleden koning bij.

Haakon verliet na afloop als nieuwe koning samen met zijn familie de kerk. Op beelden is te zien dat koningin Sonja bij vertrek een omhelzing krijgt van een van de geestelijken. Inmiddels is de koninklijke familie weer terug op het landgoed Skaugum, waar Haakon en Mette-Marit wonen. Koningin Mette-Marit ontbrak bij de dienst omdat zij nog herstelt van haar longtransplantatie in juni.

Ook in de kathedraal van Oslo werd zondag een herdenkingsdienst gehouden. Daar kregen aanwezigen aan het einde van de dienst de gelegenheid deel te nemen aan het avondmaal. Onder anderen premier Jonas Gahr Støre en parlementsvoorzitter Masud Gharahkhani waren daar aanwezig.