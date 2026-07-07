Antonio Banderas is trots op de WK-overwinning van Spanje op Portugal. Dat deelt de acteur in een bericht op Instagram. De Europese buurlanden speelden maandagavond tegen elkaar in de Amerikaanse stad Dallas.

"Na een erg lastige wedstrijd tegen een geweldig team als Portugal, wil ik graag benadrukken dat niemand in de vijf wedstrijden van het toernooi tegen Spanje heeft weten te scoren. We staan in de kwartfinales, we mogen onszelf gelukkig prijzen", aldus de 65-jarige van oorsprong Spaanse acteur.

De Spaanse prestaties op het WK-voetbal in Mexico, Canada en de Verenigde Staten worden ook door andere Spaanse Hollywoodsterren gevolgd. Maandag was acteur Javier Bardem aanwezig in het stadion. Hij was eerder ook met zijn echtgenote Penélope Cruz bij de wedstrijd Spanje tegen Oostenrijk. Ook zangeres Rosalía was daar.