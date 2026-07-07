SEATTLE (ANP/DPA) - De Amerikaanse spits Folarin Balogun snapt de commotie over het opheffen van zijn schorsing voor het verloren WK-duel met België (1-4) in de Nederlandse nacht van maandag op dinsdag. "Natuurlijk wordt het omstreden als zo'n besluit wordt teruggedraaid. Wij accepteerden de beslissing toen ik rood kreeg, maar we accepteerden ook de beslissing toen ons werd verteld dat ik mocht spelen", aldus de 25-jarige aanvaller.

De tuchtcommissie van de FIFA zette de automatische schorsing van Balogun van één wedstrijd om in een voorwaardelijke, zodat hij kon meedoen tegen België. President Donald Trump had contact opgenomen met FIFA-baas Gianni Infantino over de schorsing. Infantino benadrukte dat Trump geen invloed heeft gehad op het besluit van de volgens hem 'onafhankelijke' tuchtcommissie.

Bondscoach Rudi Garcia van België vond dat Balogun weinig kon doen aan de ophef. "Hij kwam naar me toe en dat waardeer ik. Het is zijn schuld niet. Hij heeft niets verkeerd gedaan. Ik respecteer hem", aldus de Fransman.