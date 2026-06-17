Anya Taylor-Joy noemt rol in LotR-film 'droom die uitkomt'

Anya Taylor-Joy kan niet wachten om de wereld van The Lord of the Rings te betreden. Voor de actrice, die een rol heeft in de aankomende film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, komt een droom uit.

In een interview met The Hollywood Reporter zegt Taylor-Joy dat ze "diep geraakt en meegesleept" werd door de originele trilogie van Peter Jackson. Ze kan daarom niet wachten om zelf "af te reizen naar Midden-Aarde", het fictieve land waar het beroemde verhaal van J.R.R. Tolkien zich afspeelt. "Een elf zijn in deze wereld is een droom die uitkomt."

Afgelopen week werd bekend dat de 30-jarige Taylor-Joy is gecast voor de rol van de Sindar-elf Seren. Eerder werd al bekend dat onder anderen Kate Winslet, Jamie Dornan en Leo Woodall hun opwachting maken. Van de originele cast keren Andy Serkis (Gollum), Ian McKellen (Gandalf) en Elijah Wood (Frodo) terug.