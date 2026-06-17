Olivia Wilde over relatie met Harry Styles: leefden in een bubbel

Olivia Wilde spreekt nog steeds vol lof over haar ex Harry Styles. Vier jaar na hun relatie blikt de 42-jarige Amerikaans-Ierse actrice en filmmaker in de podcast Call Her Daddy terug op de tijd dat zij en Styles samen waren. "We hadden de heerlijkste relatie. Zo lief en mooi, en eigenlijk heel huiselijk en vriendelijk",vertelt ze. "We leefden in een soort bubbel, en het oordeel van de buitenwereld drong daar gelukkig nooit echt door. Dat was een wonder."

Wilde legt uit dat ze tijdens hun relatie onder een vergrootglas kwam te liggen en te maken kreeg met negatieve reacties van fans van Styles. "Het is alsof ons geluk hen kwaad maakte", zegt ze daarover. "Ik ging bijvoorbeeld naar zijn shows en danste, en mensen reageerden van: 'O, hoe durft ze?'" Ook vertelt Wilde aan host Alex Cooper dat er in roddelbladen gefabriceerde verhalen stonden die niet waar bleken te zijn. "Ik dacht alleen maar: 'Over wie hebben ze het? Wie is dat meisje?' Het was heel bizar om te zien hoe pure fictie als waarheid werd verkocht. Mijn privéleven stond daar heel ver vanaf en was eigenlijk heel gezond en lief."

Wilde en de zanger werden in januari 2021 voor het eerst samen gespot. Ze leerden elkaar kennen tijdens de opnames van de film Don't Worry Darling, waarvan Wilde de regisseur was. In november 2022 besloten ze in goed overleg uit elkaar te gaan vanwege hun verschillende prioriteiten. Wilde heeft momenteel een relatie met de Britse kunsthandelaar Caspar Jopling. Amerikaanse media berichtten eind april dat Styles inmiddels verloofd zou zijn met actrice Zoë Kravitz.