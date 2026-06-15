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Anya Taylor-Joy speelt in nieuwe Lord of the Rings-film

15 jun , 23:26Entertainment
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Actrice Anya Taylor-Joy heeft een rol te pakken in de aankomende film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Dat meldt het Amerikaanse vakblad Variety. De 30-jarige actrice speelt in de Lord of the Rings-film de rol van de Sindar-elf Seren.
Taylor-Joy verschijnt in de film naast onder andere hoofdrolspeler Andy Serkis (Gollum), Ian McKellen (Gandalf) en Elijah Wood (Frodo). Eerder werd bekendgemaakt dat ook Kate Winslet (Marigol), Jamie Dornan (Strider) en Leo Woodall (Halvard) zich hebben aangesloten bij de cast.
De spin-off The Hunt for Gollum speelt zich af tussen de gebeurtenissen van The Hobbit en The Lord of the Rings. De film verschijnt naar verwachting in december 2027.
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