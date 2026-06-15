België begint WK met zwaarbevochten gelijkspel tegen Egypte

SEATTLE (ANP) - België heeft met de nodige moeite een punt overgehouden aan zijn eerste groepsduel op het WK voetbal. De formatie van bondscoach Rudi Garcia speelde in het Seattle Stadium met 1-1 gelijk tegen Egypte.

Egypte opende de score in de twintigste minuut. Op aangeven van de jarige sterspeler Mohamed Salah schoot Emam Ashour van afstand raak. België kwam halverwege de tweede helft langszij. Onder druk van invaller Romelu Lukaku, die net in het veld stond, schoof Mohamed Hany de bal in het eigen doel.

Egypte was drie keer eerder actief op een WK (1934, 1990 en 2018), maar wachtte na zeven wedstrijden nog altijd op de eerste zege. De hoop in Seattle was gevestigd op aanvallers Salah en Omar Marmoush. Bij België was Lukaku nog niet fit genoeg voor een basisplaats. De topscorer aller tijden van zijn land speelde afgelopen seizoen door blessureleed slechts 64 minuten voor zijn club Napoli.

Hoewel geen van beide ploegen zich verstopte in de vermakelijke eerste helft, hoefden de keepers amper in actie te komen. Kevin De Bruyne schoot uit de eerste mogelijkheid van België naast, waarna Egypte via Ashour wel de eerste kans benutte. België-doelman Thibaut Courtois redde daarna op een diagonaal schot van Mostafa Ziko.

België kwam lange tijd niet verder dan een aantal geblokte schoten, voordat Jérémy Doku vlak voor rust nog een schietkans verprutste. De Bruyne was in de 53e minuut wel dichtbij, maar zijn vrije trap eindigde op de paal. Beide ploegen kregen daarna nog goede kansen, voordat België gelijkmaakte uit een eigen doelpunt van Hany. De beste mogelijkheden waren daarna voor België, maar Brandon Mechele en Lukaku misten.

Iran en Nieuw-Zeeland zijn de andere landen in groep G. Zij spelen in de nacht van maandag op dinsdag hun eerste wedstrijd in het Los Angeles Stadium.