Anya Taylor-Joy zegt dat de film Free Willy haar heeft geïnspireerd om actrice te worden. "Ik wilde acteur worden omdat ik Free Willy had gezien. Ik wilde het kind zijn dat op de walvis zat", vertelt de 30-jarige actrice in een interview met Extra TV.

De actrice uit onder meer The Queen's Gambit en Furiosa zegt dat ze zonder acteercarrière waarschijnlijk een heel ander beroep had gekozen. "Ik wilde heel graag werken met tijgers en orka's", legt ze uit. "Dus ik denk dat ik waarschijnlijk in de natuurbescherming zou werken, of misschien als reisjournalist."

Taylor-Joy vertelt dat ze als kind gefascineerd was door orka's. Ze keek regelmatig naar oude videobanden van SeaWorld en oefende thuis de bewegingen van de trainers na. "Dat deed ik voordat ik besefte dat het moreel gezien niet zo geweldig was", aldus Taylor-Joy.