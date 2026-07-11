De Zweedse kroonprinses Victoria heeft zaterdag met kroonprins Haakon van Noorwegen gebeld "om hem succes te wensen voor de voetbalwedstrijd van vanavond". Dat deelt het Zweedse hof op Instagram. Het paleis plaatst er twee foto's bij waarop te zien is hoe de twee telefoneren. Volgens het hof feliciteerde Victoria Haakon ook met het succes dat de voetballers tot nu toe hebben bereikt op het WK.

Haakon is zaterdag in Miami bij de kwartfinale tussen Noorwegen en Engeland. Zijn vrouw, kroonprinses Mette-Marit, is er niet bij vanwege haar gezondheid. Vorige maand onderging de kroonprinses een longtransplantatie, waarvan zij herstellende is. Mette-Marit lijdt aan de chronische ziekte longfibrose.

Het is de eerste keer dat de Noorse kroonprins tijdens dit WK afreist naar de Verenigde Staten. Eerder bleef hij bij zijn vrouw om haar te ondersteunen. Hun kinderen, prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus, bezochten wel al een aantal wedstrijden. Het is niet bekend of zij er zaterdag ook bij zijn.