Christina Applegate denkt dat de aandoening waar ze aan lijdt mogelijk te maken heeft met haar borstimplantaten. In haar wekelijkse podcast MeSsy vertelt de 54-jarige actrice dat ze nog steeds probeert "uit te vogelen wat er met me aan de hand is", nadat ze onlangs ontdekte dat de diagnose multiple sclerose (MS) onjuist was. "Het is overweldigend, want er kan van alles aan de hand zijn." Een bericht dat ze onlangs kreeg, zette haar aan het denken.

"Iemand stuurde me iets over vergiftiging door borstimplantaten. Ik heb in 2008 een dubbele mastectomie (borstamputatie) gehad en ik had ze allang moeten laten vervangen." Ze vervolgde: "De afgelopen vijf jaar dacht ik: wat als ze lekken en ik word vergiftigd?" Applegate duikt naar eigen zeggen in een onderzoek dat vergiftiging door borstimplantaten linkt aan symptomen van MS. "Dat ga ik uitzoeken, want het is iets waar ik al over nagedacht heb."

Daarnaast deelde ze dat ze haar rechterschouder niet meer kan bewegen en haar arm niet meer kan optillen. "Ik ben minstens tien minuten bezig om overeind te komen en mijn bed uit te stappen, want ik heb gewoon overal pijn. En ik weet niet of ik dat mezelf aandoe door te veel te slapen", zegt de actrice. Ze krijgt elke week fysiotherapie en ergotherapie, maar heeft nog steeds moeite met haar gewrichten.

In oktober maakte Applegate bekend dat ze verkeerd is gediagnosticeerd met MS. In 2021 werd dat bij haar vastgesteld en een jaar later stopte ze met acteren. Ze ondergaat daarom verschillende tests op aandoeningen met symptomen die lijken op MS.