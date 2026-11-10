Treffers Casparij en Van Dooren in Champions League

ROME/MONZA (ANP) - Kayleigh van Dooren en Kerstin Casparij hebben voor hun clubs gescoord in de Champions League. Van Dooren opende de score voor AS Roma, dat met 2-1 won van Servette. Casparij maakt het derde doelpunt voor Manchester City in de met 4-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Internazionale.

De treffer van Van Dooren was pas de eerste voor de Italiaanse ploeg in deze editie van de Champions League. Ze nam de bal met links aan en schoot met rechts langs de Nederlandse keepster Jacintha Weimar van de Zwitserse ploeg. In de voorgaande drie wedstrijden had Roma niet gescoord.

Elisa Bartoli zette Inter Milan nog wel op voorsprong, maar voor rust kwam Manchester City al langszij via twee doelpunten van de Japanse Aoba Fujino. In de tweede helft liep de Engelse ploeg verder uit, mede dankzij aanvoerder Casparij, die de bal kreeg aangespeeld door Samantha Coffey en vervolgens hoog in het doel schoot.