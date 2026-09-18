Après Ski Reünie Bas Smit en Nicolette van Dam afgelast

De Après Ski Reünie van Bas Smit en Nicolette van Dam gaat niet door. Het evenement, dat op 6 en 7 november in de Brabanthallen in Den Bosch zou plaatsvinden, is vanwege tegenvallende kaartverkoop afgelast. Dat maken Smit en Van Dam vrijdag bekend op Instagram.

"Zuur nieuws, maar het gaat helaas niet door", zegt Smit in een video met Van Dam. Volgens het stel was er niet voldoende animo voor het evenement.

In een verklaring schrijven de organisatoren dat de kaartverkoop "achterbleef" en dat er daardoor concessies nodig zouden zijn "die ten koste gaan van het evenement zoals we het voor ogen hadden". Mensen die al een kaartje hadden gekocht, krijgen hun geld terug.

De Après Ski Reünie moest de sfeer van de Oostenrijkse après-ski naar Nederland halen. De organisatoren zeggen te hopen dat het evenement volgend seizoen alsnog kan plaatsvinden.