Ierse radiozender weert voorlopig muziek van Ed Sheeran

Een Ierse radiozender heeft besloten om de muziek van Ed Sheeran voorlopig niet meer op te nemen in afspeellijsten. Het besluit heeft te maken met de recente controverse rond de tour van de Britse zanger, aldus Classic Hits Radio.

Sheeran kwam in opspraak nadat rapper Macklemore uit het voorprogramma van zijn tour werd geschrapt, na pro-Palestijnse uitspraken tijdens een eerder optreden. Daarop trokken ook andere artiesten, onder wie een aantal Ierse, zich terug uit het voorprogramma van Sheeran.

Volgens Classic Hits Radio heeft de zender na de ophef geluisterd naar input van luisteraars die kritisch waren op de gang van zaken rond de tour van Sheeran. "Gezien de sterke gevoelens die onze luisteraars hebben geuit en de beslissingen van de Ierse artiesten die bij de tournee betrokken zijn, zijn wij van mening dat het verwijderen van de muziek van Ed Sheeran uit onze playlist op dit moment de juiste beslissing is voor Classic Hits Radio", aldus de zender.

De Ierse publieke omroep RTÉ heeft vooralsnog niet besloten om de muziek van Ed Sheeran van haar radiozenders te weren. "De drempel die RTÉ hanteert voor het weren van artiesten is - terecht - zeer hoog", aldus de publieke omroep in een verklaring.

De veelbesproken tour van Sheeran gaat zaterdagavond verder in de Amerikaanse stad Philadelphia.