April Darby en Zoë Livay treden op bij Kinderprinsengrachtconcert

April Darby, Zoë Livay en Jeffrey Heesen treden deze zomer op bij het jaarlijkse Kinderprinsengrachtconcert in Amsterdam. Dat heeft de AVROTROS donderdag bekendgemaakt. Het concert op de Prinsengracht vindt plaats op 22 augustus.

Voor het evenement slaan de artiesten hun handen ineen met drie jonge talenten: de 14-jarige harpist Nora Gommers, de 12-jarige violist Sara Kazama en de eveneens 12-jarige pianist Yulianna Beziazychna. Samen met Darby, Livay en Heesen combineren zij klassieke muziek met populaire nummers van nu. Op deze manier komen vele kinderen op een "positieve manier in aanraking met klassieke muziek", aldus de omroep.

De presentatie ligt dit jaar opnieuw in handen van presentator en acteur Soy Kroon. Het concert biedt jonge artiesten de kans podiumervaring op te doen voor een groot livepubliek.