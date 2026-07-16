Conditietrainer Wormhoudt stopt na veertien jaar bij Oranje

ZEIST (ANP) - Conditietrainer René Wormhoudt stopt na veertien jaar bij het Nederlands elftal. Wormhoudt had dit besluit eerder dit jaar al intern bekendgemaakt bij de KNVB, meldt de voetbalbond.

Wormhoudt maakte drie WK's en twee EK's mee, waarvan zijn laatste deze zomer onder de vertrokken bondscoach Ronald Koeman. "René heeft zich veertien jaar lang met veel toewijding ingezet voor het Nederlands elftal. Dat hij in die periode onder meerdere bondscoaches onderdeel is geweest van de technische staf, zegt alles over de waardering voor zijn kennis, kwaliteiten en manier van werken", zegt directeur topvoetbal Nigel de Jong van de KNVB in een persbericht.