April Darby beschouwt Pride als "één van de mooiste tijden van het jaar". "Als het aan mij lag, zou de wereld er het hele jaar zo uitzien", schrijft de 35-jarige zangeres op Instagram.

Darby is naar eigen zeggen "altijd ontzettend trots geweest dat Nederland zo vooruitstrevend is geweest in de strijd voor gelijke rechten". Toch merkt ze in haar eigen omgeving dat "tolerantie, respect en elkaar in je waarde laten steeds vaker onder druk staan". Ze noemt het dan ook "van onmiskenbare waarde" om Pride te blijven vieren. "We moeten ons blijven uitspreken en blijven vechten voor gelijke rechten, zodat iedereen de vrijheid heeft om te zijn wie die is", deelt ze met haar volgers.

Darby zong zaterdag op de Videoland-boot, die meevoer in de jaarlijkse botenparade in de Amsterdamse grachten. Ook later op de dag heeft de artiest nog optredens in Amsterdam op het programma staan.