Het aangekondigde concert van Roxy Dekker in april heeft geen gevolgen voor de grasmat in de Johan Cruijff ArenA, waar Ajax zijn thuiswedstrijden speelt. Dat laat een woordvoerder van de ArenA desgevraagd weten.

Het concert van Dekker vindt plaats op 24 april. Het huidige voetbalseizoen loopt dan nog. "De Johan Cruijff ArenA heeft jarenlange ervaring met het faciliteren van grootschalige evenementen tijdens het voetbalseizoen, waaronder het jaarlijkse evenement AMF en nu ook het concert van Roxy Dekker", zegt een woordvoerder in een schriftelijke reactie. "Op basis van die ervaring en de voortdurende monitoring van het veld weten we dat dit geen gevolgen heeft voor onze hoogwaardige grasmat."

Volgens de woordvoerder kunnen evenementen worden opgebouwd zonder de grasmat te belasten. "Tijdens het concert wordt het veld beschermd met speciale afdekplaten, die maximaal 24 uur op de grasmat liggen. De voorbereiding en planning van dit soort evenementen vindt uiteraard plaats in nauwe afstemming met Ajax."

Dekker is de eerste Nederlandse zangeres die met een soloshow in het stadion staat. In aanloop naar het concert wordt ze gevolgd in een serie bij Videoland.