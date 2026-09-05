DEN BOSCH (ANP) - Wielrenner Victor Campenaerts heeft zijn contract bij wielerploeg Visma - Lease a Bike verlengd tot eind 2028. De 34-jarige Belgische wielrenner rijdt sinds 2025 voor het team.

Vooral in grote rondes is Campenaerts inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke schakel, meldt de ploeg. Aan de eindzeges in zowel de Giro d'Italia als de Vuelta vervulde de Belg een belangrijke ondersteunende rol. Daarnaast was hij een onmisbaar onderdeel in de ploegentijdrit tijdens de Tour de France dit jaar.

"Ik ben bij de ploeg gekomen met de ambitie om een waardevolle knecht te worden in grote rondes en dat is allemaal heel voorspoedig verlopen", laat de Belg via het team weten. "Inmiddels heb ik al kunnen bijdragen aan overwinningen in zowel de Vuelta als de Giro, iets waar ik enorm trots op ben. Ik ben heel blij dat de ploeg het vertrouwen in mij blijft uitspreken en dat extra onderstreept met deze contractverlenging."

Marc Reef, hoofd racing, is blij dat de ploeg langer doorgaat met Campenaerts. "Victor heeft sinds zijn komst laten zien dat hij een renner is die echt van waarde kan zijn voor het team. Hij brengt veel ervaring mee, is fysiek ontzettend sterk en heeft een prima inzicht in het koersverloop. Wat we daarnaast enorm waarderen, is zijn toewijding aan het team. Hij is altijd bereid om te doen wat nodig is om zijn ploeggenoten de best mogelijke kans op succes te geven."