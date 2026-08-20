Ariana Grande behaalt overwinning in zaak tegen vermeende hackers

Ariana Grande heeft een overwinning behaald in de rechtszaak die ze eerder begon tegen anonieme hackers, die haar onuitgebrachte beelden en muziek zouden hebben gestolen en verkocht. Volgens media als Billboard heeft Grande toestemming gekregen om informatie op te vragen die kan helpen om de identiteit van de vermeende hackers te achterhalen.

Een rechter keurde het verzoek van Grande goed om dagvaardingen te sturen naar socialemediasites en betaaldiensten die zouden zijn gebruikt om de diefstal en publicatie van haar nog niet uitgebrachte muziek en foto's mogelijk te maken. De advocaten van Grande voerden aan dat zolang de hackers niet kunnen worden geïdentificeerd, de "hacking, diefstal en verkoop" van het creatieve werk van Grande zal doorgaan.

In haar rechtszaak stelt Grande dat hackers het hadden gemunt op accounts en apparaten van onder meer fotografen en producers met wie zij samenwerkte. Daarmee kregen zij toegang tot onuitgebracht materiaal van de zangeres. Volgens de aanklacht hebben er door de jaren heen honderden lekken plaatsgevonden. Alleen al in 2023 werden 45 onuitgebrachte liedjes gelekt.