Zangeres en actrice Ariana Grande en acteur Ethan Slater hebben na bijna drie jaar een punt gezet achter hun relatie. Volgens een ingewijde aan het Amerikaanse entertainmentblad People gingen de twee al enkele maanden geleden stilletjes uit elkaar.

De bron zegt tegen het tijdschrift dat de breuk in goed overleg tot stand kwam. "Ze hebben hier veel tijd en aandacht aan besteed en besloten hun eigen weg te gaan", aldus de bron. "Ze zijn nog steeds vrienden en steunen elkaar enorm."

Grande en Slater ontmoetten elkaar op de set van Wicked, waarin de twee de rollen van Glinda en Boq vertolkten. Ze bevestigden in november 2024 een relatie te hebben en verschenen samen op meerdere evenementen ter promotie van de film. Slater was tot 2024 getrouwd met Lilly Jay. Grande had eerder relaties met onder anderen Pete Davidson, Mac Miller, Big Sean en Dalton Gomez.