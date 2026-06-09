Roman Derwig speelt hoofdrol in verfilming Confettiregen

Roman Derwig gaat de hoofdrol spelen in de verfilming van het boek Confettiregen van Splinter Chabot. De opnames zijn recent van start gegaan, heeft distributeur Independent Films dinsdag bekendgemaakt.

Confettiregen was in 2020 de debuutroman van Chabot. Daarin schreef hij over zijn worsteling met zijn homoseksualiteit en coming-out middels zijn alter ego Wobie. Die rol wordt in de film gespeeld door Derwig, zoon van Jacob Derwig en Kim van Kooten.

De rest van de cast bestaat uit Abke Haring, Nordin Busby, Walt Klink, Harmen van Liemt, Maarten Heijmans, Julie Meutermans, Wende Snijders, Laura Bakker, Romana Vrede, Alexander Alvarez, Sinan Eroglu en Florian Myjer. De film, geregisseerd door Michiel van Erp, verschijnt op 7 oktober volgend jaar in de bioscoop.