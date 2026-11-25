Ariana Grande heeft een deel van haar muzikale team aangepast. In de podcastaflevering Las Culturistas die woensdag verscheen, vertelt de 33-jarige zangeres tegen presentatoren Matt Rogers en Bowen Yang dat ze zich "niet veilig genoeg voelde om weer te creëren door de relaties rondom dat creatieve proces".

"Ik heb tijdens Wicked ook veel veranderingen in mijn leven meegemaakt. Een groot deel van mijn team is nu anders. Ik heb nu veel vertrouwen in mijn leven", gaat Grande verder. Volgens haar kan het lichaam aanvoelen wanneer iets veilig is. Daardoor kon ze zich naar eigen zeggen makkelijker openstellen en "als het ware opnieuw beginnen". "En dat is echt iets moois. Ik had niet gedacht dat creëren zo zou voelen als nu, met de mensen met wie ik samenwerk, waaronder het team."

De actrice en zangeres kondigde in augustus aan dat ze na afloop van haar Eternal Sunshine Tour in september "een stap terug zou doen uit de schijnwerpers". Inmiddels is ze wel aanwezig geweest bij de persrondgang voor haar aankomende film Focker-in-Law, waarin ze samen met Ben Stiller en Robert De Niro de hoofdrol speelt. Focker-in-Law, de vierde film in de Meet the Parents-reeks, draait vanaf 25 november in de bioscoop.