PARIJS (ANP) - Paris Saint-Germain heeft voor het eerst dit seizoen punten verloren in de Champions League. De winnaar van de laatste twee edities van het lucratieve toernooi bleef voor eigen publiek tegen AS Roma steken op een gelijkspel (2-2). Invaller Donyell Malen benutte bij een achterstand van 2-1 een strafschop voor de bezoekers uit Italië.

De Nederlandse topscorer van AS Roma, die na 67 minuten inviel, maakte alweer zijn vijfde treffer in de Champions League. In de Serie A heeft hij dit seizoen al twaalf keer gescoord.

Marten de Roon had een basisplaats bij AS Roma, waar de geblesseerde Devyne Rensch ontbrak. Mario Hermoso bracht de bezoekers uit Rome op voorsprong. Vervolgens scoorden lya Zabarnyi en Ousmane Dembélé voor de thuisploeg, waar de zwaar geblesseerde vleugelaanvallers Khvicha Kvaratskhelia Désiré Doué ontbraken.

Real Madrid is na het gelijkspel van PSG de enige club in de Champions League zonder verliespunten. De formatie uit de Spaanse hoofdstad won dinsdag van PSV (5-1).