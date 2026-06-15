Ariana Grande in tranen tijdens optreden in Los Angeles

Ariana Grande was zondagavond diep ontroerd tijdens haar optreden in de Amerikaanse stad Los Angeles. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe de zangeres haar tranen wegveegt. "Dit is zo overweldigend op de allermooiste manier ooit", zei Grande tegen het publiek.

"Heel erg bedankt, oh mijn god. L.A. Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n publiek meegemaakt", zei Grande. "Dit betekent zo veel voor me." De zangeres bedankte vervolgens haar fans, omdat ze "altijd zo'n liefdevolle, veilige aanwezigheid" in haar leven zijn geweest.

Grande is momenteel bezig met haar The Eternal Sunshine Tour, die op 6 juni van start ging. De zangeres heeft niet meer getourd sinds 2019 omdat ze zich de afgelopen jaren richtte op haar acteercarrière. Zo speelde ze de rol van Glinda in de populaire filmreeks Wicked.