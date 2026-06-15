Oranje traint na gelijkspel tegen Japan met familie op tribune

DALLAS (ANP) - Het Nederlands elftal is een dag na het gelijkspel tegen Japan op het wereldkampioenschap (2-2) de voorbereiding op de ontmoeting met Zweden gestart. Bondscoach Ronald Koeman verscheen op het trainingsveld van de Southern Methodist University in Dallas met al zijn 26 selectiespelers. De familieleden, partners en kinderen van de spelers mochten de training op de tribune bijwonen.

Koeman sprak zijn spelers voor het begin van de training enkele minuten toe. Daarna verdwenen de elf basisspelers van zondag naar de kant voor een hersteltraining, zoals gebruikelijk na een wedstrijd op een eindtoernooi. Ze werkten oefeningen af op de hometrainer en middenvelder Ryan Gravenberch ging los daarvan even aan de slag met de fysiotherapeut op een matje op de grond.

De vijf invallers van het duel met Japan en de overige tien selectiespelers werkten onder leiding van Koeman vervolgens een training af.