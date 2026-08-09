Ariana Grande is met haar nieuwe album petal op de eerste plaats van de Amerikaanse Billboard 200 binnengekomen. De 33-jarige zangeres behaalt daarmee haar beste eerste week in zeven jaar, meldt muziektijdschrift Billboard.

Alleen thank u, next uit 2019 kende een betere eerste week. Petal doet het daarmee beter dan Sweetener (2018) en Positions (2020) in hun eerste week.

In Nederland bereikte petal eveneens de eerste plaats. Het is Grandes vierde opeenvolgende nummer 1-album in Nederland.

Petal is het achtste studioalbum van de zangeres. De plaat verscheen op 31 juli en bevat twaalf nummers. Vlak na de release van haar album kondigde Grande aan een pauze te nemen van het openbare leven.