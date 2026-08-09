Blink-182 werkt aan nieuwe muziek. Dat heeft drummer Travis Barker bevestigd in een podcast van The New York Times.

Volgens Barker werkt de Amerikaanse rockband momenteel aan een nieuw album. "Ik ben bezig met een paar andere projecten", vertelt de 50-jarige Barker wanneer hij wordt gevraagd naar zijn toekomstplannen. "Zoals productieprojecten en het werken aan het volgende Blink-album." Wanneer het nieuwe album verschijnt, is nog niet bekend.

Het wordt het eerste nieuwe studioalbum van de band sinds One More Time… uit 2023. Het album bereikte in Nederland de zesde plaats in de Album Top 100. In 2024 verscheen een uitgebreide versie, One More Time… Part 2, met acht extra nummers. Naast Barker bestaat Blink-182 uit zanger en gitarist Tom DeLonge en bassist Mark Hoppus.