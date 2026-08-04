Ariana Grande heeft fans tijdens een optreden in Chicago verzekerd dat haar besluit om na haar Eternal Sunshine Tour een pauze in te lassen al lange tijd vaststond. "De aankondiging van gisteren was geen reactieve of impulsieve actie", zei de zangeres volgens onder meer Variety. "Het is iets waarvan ik had besloten om het te plannen, dat ik een hele tijd geleden in stilte had vastgelegd."

Grande reageerde daarmee op speculaties dat haar besluit verband houdt met de opmerkingen over haar uiterlijk en gezondheid. "Ik hoorde dat mijn fans zich zorgen maakten dat negativiteit de boel voor mij verpestte, maar dat is absoluut niet het geval", zei ze. "Meerdere dingen kunnen tegelijkertijd waar zijn. Ja, grenzen moeten worden gesteld en mensen hebben soms een pauze nodig."

Het management van Grande maakte eerder bekend dat de zangeres zich na afloop van de tour tijdelijk uit de schijnwerpers terugtrekt. Daarbij werd verwezen naar de "voortdurende publieke kritiek" die Grande krijgt. Daardoor besloot Grande ook af te zien van een rol in de West End-productie Sunday in the Park with George.