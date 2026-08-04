FRANKFURT (ANP) - Hoge brandstofkosten door de oorlog in het Midden-Oosten en stakingen hebben het afgelopen kwartaal een negatieve impact gehad op de financiële resultaten van Lufthansa. Het Duitse luchtvaartconcern zag de winst kelderen.

De brandstofkosten lagen in het tweede kwartaal dit jaar 40 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het luchtvaartbedrijf was daardoor bijna 750 miljoen euro meer kwijt aan brandstof dan vorig jaar. De prijs van kerosine is dit jaar fors gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten.

Stakingen van piloten en het cabinepersoneel van Lufthansa in april zorgden voor zo'n 200 miljoen euro extra kosten. Als gevolg van de stakingen werden meerdere dagen honderden vluchten geannuleerd.

De nettowinst van het bedrijf was 88 procent lager dan vorig jaar en kwam uit op 123 miljoen euro. De omzet nam met bijna 8 procent toe tot 11,1 miljard euro. Vooral vluchten naar Azië leverden Lufthansa meer op.