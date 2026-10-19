Ariana Grande rouwt om overleden hond Coco

Ariana Grande heeft afscheid moeten nemen van haar geliefde hond Coco. "Ik zal je elke dag missen en je altijd in mijn hart houden. Ik hou zoveel van je lieve meid", schreef Grande op Instagram bij een reeks foto's met haar hond.

"Liefste, geweldige en mooiste Coco... ik ben zo trots op je. Dank je wel voor je liefde en voor het feit dat je deze planeet meer dan zeventien prachtige jaren lang met jouw fysieke aanwezigheid hebt verrijkt", schreef Grande verder. In de reacties wensen volgers haar veel sterkte met het verlies.

De 33-jarige zangeres heeft door de jaren heen meerdere honden geadopteerd. In 2018 adopteerde ze samen met haar toenmalige geliefde Pete Davidson een biggetje.