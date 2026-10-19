Barcelona-coach ziet De Jong als optie achterin voor duel met PSG

PARIJS (ANP/RTR) - Trainer Hansi Flick van FC Barcelona ziet de herstelde middenvelder Frenkie de Jong als een van de opties achterin tijdens de uitwedstrijd in de Champions League tegen Paris Saint-Germain van dinsdag. De Catalaanse ploeg mist verdedigers Eric García, Jules Koundé en Andreas Christensen in Parijs.

De Jong maakte zaterdag zijn rentree in de selectie voor de met 5-2 gewonnen wedstrijd bij Real Betis. De Oranje-international kreeg geen speeltijd in Sevilla. Hij was enkele maanden uit de roulatie door een knieblessure, opgelopen tijdens het WK.

Aanvaller Raphinha keert mogelijk terug in de basis van Barcelona. Hij maakte zaterdag als invaller zijn rentree na een blessure.

"Morgen wordt een zeer goede test voor ons", zei Flick. "Ik wil dat mijn team met zelfvertrouwen en moed speelt en als collectief opereert. We treffen de beste ploeg van de laatste twee jaar en morgen hebben we een kans om te zien waar wij staan."