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Ariana Grande toch niet in American Horror Story

10 jul , 21:44Entertainment
anp100726232 1
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Ariana Grande is toch niet te zien in het dertiende seizoen van de Amerikaanse tv-serie American Horror Story. Dat meldt The Hollywood Reporter vrijdag.
Een reden wordt niet gegeven, maar Grande is momenteel bezig met haar Eternal Sunshine-tournee. Haar concertserie duurt nog tot eind augustus, terwijl de opnames deze week zijn begonnen in New York.
In oktober werd aangekondigd dat Grande een rol zou krijgen in American Horror Story. De zangeres richtte zich de afgelopen jaren steeds meer op acteren. Zo speelde ze in de twee Wicked-films en is ze binnenkort te zien in het vierde deel van de Meet the Parents-filmreeks.
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