Prins Pieter-Christiaan vindt het jammer dat hij na zaterdag nooit meer naar de musical Soldaat van Oranje kan. De derde zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven gaat de langlopende productie missen, schrijft hij op Instagram bij een serie foto's van eerdere bezoeken.

"Morgen de allerlaatste Soldaat. Genoten van de vele, vele voorstellingen!" stelt Pieter-Christiaan. "Van ieder bezoek heb ik genoten, prachtig verhaal, geweldig neergezet door vele cast, crew, orkest en producenten. Uniek in Nederland."

De prins was in 2010 bij de première en ging daarna herhaaldelijk met verschillende familieleden, zoals zijn vader en kinderen, nog een keer. Zaterdag zit hij voor de laatste keer op de tribune. "Gemis... en gevoel van trots", besluit hij.

Hechte band

Voor Pieter-Christiaan is Soldaat van Oranje ook een persoonlijke musical. Hij had een hechte band met Erik Hazelhoff Roelfzema, de in 2007 overleden oorlogsheld over wie het stuk gaat. Volgens hem zou Hazelhoff Roelfzema "waanzinnig trots" zijn geweest. "Op zo'n moment mis ik dit unieke mens."

Soldaat van Oranje stopt dit weekeinde na meer dan vijftien jaar en 4 miljoen bezoekers. Het is daarmee de langstlopende musical in de geschiedenis.