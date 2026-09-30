Arjen Lubach herdenkt 'vriendin van de show' Paulien Cornelisse

Arjen Lubach heeft woensdag op emotionele wijze zijn comedyprogramma LUBACH geopend. Aan het begin van de uitzending stond hij kort stil bij het overlijden van "vriendin van de show" Paulien Cornelisse.

"We hebben zojuist onze show opgenomen en dat deed ik met alle vrolijkheid die ik in me had, maar ik ben eigenlijk helemaal niet vrolijk, want een uur voor onze opname kwam het nieuws dat Paulien Cornelisse is overleden", begon Lubach zijn uitzending. "Zij was niet alleen een vriendin van de show, maar ook een vriendin van mij en van vele anderen die hier werken."

"Niemand is hier vaker te gast geweest dan zij. Zij was zeg maar echt ons ding", verwees de presentator subtiel naar Cornelisses bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. "Ik had haar met zoveel liefde en plezier nog duizend keer te gast gehad. Paulien was een van de grappigste mensen die ik ooit heb gekend en ik denk dat zij het ook heel grappig had gevonden hoe ongemakkelijk ik hier een comedyprogramma sta te beginnen, als een verwarde cavia."

Met gebroken stem besloot Lubach dat hij en zijn team Cornelisse gaan missen. "Ik weet ook dat ze had gewild dat we om deze absurde, stomme en oneerlijke wereld blijven lachen. Dus dat gaan we toch proberen."