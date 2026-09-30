Trump na rapport dat Fed vrijpleit: Powell moet uit bestuur

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump dringt nog altijd aan op een vertrek van Jerome Powell uit het bestuur van de Federal Reserve. Tijdens Powells termijn als voorzitter van de centrale bank greep Trump kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor aan om hem onder druk te zetten. Hoewel een nieuw rapport Powell grotendeels vrijpleit, zegt Trump dat het ministerie van Justitie naar de kwestie moet kijken.

"Powell zou moeten worden gedwongen om af te treden als bestuurder. Hij kan geen gebouw beheren en hij zou zeker niet zijn beleid van hoge rentes mogen uitvoeren", schreef Trump op zijn berichtenplatform Truth Social.

Eerder opende het ministerie van Justitie een onderzoek naar de dure verbouwing van het hoofdkantoor van de Fed, maar sloot dit in april. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelt nu dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Ook waren er geen bestuurlijke misstanden rondom de verbouwing. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing.

Powell beschouwde de aanvallen als een poging van de president om hem onder druk te zetten om de rente sneller te verlagen. Hij nam na het einde van zijn termijn als voorzitter de zeldzame beslissing om in het bestuur te blijven. Dit ontneemt Trump de mogelijkheid om nog een nieuwe Fed-bestuurder te benoemen.