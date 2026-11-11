Arjen Lubach verlengt RTL-contract tot eind 2029

Arjen Lubach blijft de komende jaren bij RTL. Zijn contract is verlengd tot eind 2029, heeft de zender woensdag bekendgemaakt.

Contentdirecteur Peter Lubbers zegt "ontzettend blij" te zijn dat Lubach aan RTL verbonden blijft. "Arjen en zijn team hebben in korte tijd echt hun plek gevonden bij Videoland en RTL", zegt hij. "De samenwerking smaakt aan alle kanten naar meer, dus wat ons betreft zijn we nog lang niet klaar. We kijken enorm uit naar alles wat we de komende jaren samen gaan maken."

Lubach noemt de verlenging "een bekroning van al het harde werk". "Ik ben trots op het team en alles wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. Dat er nog altijd zoveel mensen met plezier naar onze grapjes en meningen kijken, vind ik een geweldige eer."

De presentator en komiek stapte eind 2024 van de VPRO over naar RTL. Zijn satirische programma LUBACH begon er in februari 2025. Afgelopen maanden presenteerde hij ook het programma Taskmaster, dat volgend jaar een tweede seizoen krijgt.