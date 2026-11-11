540 miljard op de spaarrekening, maar driekwart van de huishoudens belegt niet

Nederlanders hebben nog nooit zoveel geld op de spaarrekening gehad. Tegelijk belegt maar een op de vier huishoudens. Volgens de Hardenbergse fintech Cleverr ligt dat zelden aan geldgebrek, maar aan hoe ingewikkeld vermogen opbouwen is gemaakt.

Recordbedrag op de bank

Nederlandse huishoudens hadden in maart 2026 ruim € 540 miljard op spaarrekeningen staan, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). Dat is meer dan ooit. Het grootste deel daarvan, zo’n € 451 miljard, staat op vrij opneembare spaarrekeningen; de rest zit vast in deposito’s.

In beleggingen zat eind 2025 een stuk minder: ongeveer € 204 miljard, ook volgens DNB. Die beleggingen werden in 2025 bijna 8 procent meer waard. Toch staat er nog altijd ruim twee keer zoveel geld op de spaarrekening als er belegd is.

Een op de vier belegt

Volgens de AFM hebben ruim 800.000 Nederlandse huishoudens tussen 35 en 67 jaar geld over boven hun buffer, en beleggen ze toch niet. Voor die huishoudens zijn er dan ook mogelijkheden om hun vermogen op een verantwoorde manier op te bouwen door naast sparen ook te beleggen..

Uit de Consumentenmonitor Beleggers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat 26 procent van de Nederlandse huishoudens minstens één belegger heeft. Een op de vijf Nederlanders belegt zelf. De rest doet het niet, en is dat ook niet van plan: van de mensen die niet beleggen, verwacht 70 procent dat ook in de toekomst niet te gaan doen (AFM, september 2025).

Waarom niet? In een aparte studie naar niet-beleggers, gepubliceerd in mei 2026, noemt de AFM gebrek aan kennis als de reden die het vaakst wordt gegeven. Verder vinden mensen beleggen te riskant, hebben ze er geen interesse in, of denken ze er niet genoeg geld voor te hebben, ook als dat wel zo is.

‘Het is ingewikkeld gemaakt’

‘Ik snap heel goed dat mensen afhaken,’ zegt Elroy van den Bout van Cleverr. ‘Er zijn fondsen die beleggen in andere fondsen, producten met een hefboom, rentes met een sterretje en een bijsluiter die langer is dan je koopakte. En op elke verjaardag zit wel iemand die het allemaal precies weet. Dan denk je al snel: dat is niets voor mij.’

Volgens Van den Bout zit het probleem niet bij de mensen, maar bij de manier waarop de financiële wereld praat. ‘Veel mensen willen eigenlijk maar één ding: iets van waarde dat van hen is. Daar heb je geen woordenboek voor nodig. Goud snapt iedereen.’

Gewoon goud, op je eigen naam

Cleverr, gevestigd in Hardenberg, laat mensen online fysiek goud kopen , en zilver, vanaf één euro. Het metaal wordt toegewezen aan een baar, staat op naam van de koper en ligt verzekerd opgeslagen in een kluis in Zwitserland. Klanten kopen in één keer of stellen een Spaarplan in, waarmee iedere maand automatisch een vast bedrag in goud of zilver gaat. Een account is gratis en het bedrijf heeft een vergunning van de AFM.

‘We hebben bewust gekozen voor één ding,’ zegt Van den Bout. ‘Geen tientallen producten, geen risicoprofiel van twaalf vragen. Je koopt goud of zilver, je ziet wat je hebt en je ziet wat je betaalt. Meer is het niet.’

Geen belofte

Van den Bout benadrukt dat Cleverr niemand vertelt wat hij met zijn geld moet doen. ‘We zeggen niet dat iedereen moet beleggen, en ook niet dat goud beter is dan sparen. Goud levert geen rente op en de waarde kan stijgen en dalen, soms flink. Dat zeggen we er altijd bij. Wat we wél zeggen: het kan eenvoudiger dan veel mensen denken. Doe maar gewoon goud.’