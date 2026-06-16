Armie Hammer: heb problemen zelf veroorzaakt

Armie Hammer vindt dat hij zelf verantwoordelijk is voor het stilvallen van zijn carrière. "Ik heb deze problemen zelf veroorzaakt", zegt de acteur, bekend van de film Call Me by Your Name, in een interview met The Hollywood Reporter.

"Dit is me niet zomaar bij toeval overkomen", vertelt Hammer. "Ik heb niet gedaan wat mensen beweren dat ik gedaan heb. Maar ik heb zeer gevaarlijke en onveilige mensen in mijn leven toegelaten en ik heb mensen in mijn omgeving voor het hoofd gestoten, en zo zijn we hier beland."

"Gezonde mensen gedragen zich niet zoals ik me destijds gedroeg", aldus Hammer. "Drank, vrouwen, bevestiging, ervaringen, ik wilde alleen maar consumeren. Alles. Meer, meer, meer", vertelt de acteur. Volgens Hammer heeft hij aan zichzelf gewerkt. "Ik besefte dat ik me simpelweg kon focussen op mezelf, mijn kinderen, gezond blijven en groeien als mens. Dat kun je tot je levensdoel maken."

In 2021 kwam Hammer in opspraak door beschuldigingen van seksueel misbruik en berichten over gewelddadige seksuele fantasieën, waaronder kannibalisme. De acteur ontkende de aantijgingen en werd niet strafrechtelijk vervolgd. Wel had Hammer moeite om acteerklussen te vinden na de beschuldigingen.