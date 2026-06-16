Neymar traint individueel bij Brazilië na kuitblessure

EAST RUTHERFORD (ANP/RTR) - De Braziliaanse sterspeler Neymar heeft voor het eerst tijdens het WK voetbal op het veld getraind. De 34-jarige aanvaller is herstellende van een kuitblessure, die hij eind mei opliep. Hij miste daardoor het gelijkspel tegen Marokko van zondag (1-1).

De training was niet toegankelijk voor de media, maar de Braziliaanse bond meldde dat Neymar fysiek had getraind en wat baloefeningen had gedaan. De groepstraining kwam nog te vroeg.

De ploeg van bondscoach Carlo Ancelotti speelt in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn tweede wedstrijd tegen Haïti. Schotland is de derde tegenstander in de groep.