Armin van Buuren leeft als topsporter voor zijn dj-carrière

Armin van Buuren leeft naar eigen zeggen als topsporter om zijn carrière als wereldberoemde dj vol te houden. Dat vertelt de 49-jarige Nederlander, die afgelopen zaterdag optrad in de Johan Cruijff ArenA tijdens ADE, voor de camera aan RTL Boulevard.

"Hoe hou ik het allemaal vol? Ik ben gewoon gaan leven als een topsporter", vertelt Van Buuren. "Ik ben heel streng voor mezelf met slaap en ik drink natuurlijk niet." Ook vertelt de dj dat hij "de thuiswedstrijden" moeilijker vindt dan de "uitwedstrijden". "Dan ben ik altijd minder zenuwachtig."

Bij zijn show zaterdag waren onder meer zijn vrouw en kinderen aanwezig. "Ik vind het superleuk. Dan hebben ze ook een beetje feeling voor waarom ik soms niet aan de aardappelen zit 's avonds", aldus Van Buuren.