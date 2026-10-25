Album Olivia Rodrigo terug op nummer 1 in Billboard 200

Olivia Rodrigo staat met haar jongste album you seem pretty sad for a girl so in love opnieuw bovenaan de belangrijke Amerikaanse hitlijst Billboard 200. De zangeres heeft het hernieuwde succes volgens Billboard vooral te danken aan een nieuwe remix van haar nummer Expectations, samen met Chappell Roan.

Het derde studioalbum van Rodrigo verscheen in juni en stond eerder al twee weken bovenaan de Billboard 200. Sinds de negentien weken dat het album in de lijst stond, heeft het de top 5 niet verlaten. De Billboard 200-hitlijst rangschikt de populairste albums van de week in de Verenigde Staten op basis van diverse meetmethoden.

Het nieuwe album van Zach Bryan, Young Manhood and Other Donatable Organs, debuteert op de tweede plaats van de hitlijst. Voor de zanger is het zijn zesde album dat in de top 10 belandt en de tweede van dit jaar, nadat hij in januari op nummer 1 stond met Heaven on Top.