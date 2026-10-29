Armin van Buuren wint publieksprijs Edison Klassiek

Armin van Buuren is dit jaar de winnaar van de Edison Publieksprijs Klassiek. De dj en producer krijgt de prijs voor zijn akoestische album Piano en nam het bijbehorende beeldje donderdag in ontvangst in de NPO 1-talkshow Eva.

De dj was verbaasd dat hij de prijs won. "Deze stond niet op mijn BINGO-kaart van 2026", aldus Van Buuren. Hij droeg het beeldje op aan zijn ouders en zijn broer.

Van Buuren bracht zijn plaat, met daarop vijftien klassieke composities, vorig jaar oktober uit. De nummers nam hij in één take op onder begeleiding van strijkers. Sinds de release is Piano al goed voor meer dan 18 miljoen streams.

Voor Van Buuren is het niet zijn eerste Edison. In 2006 én 2020 viel hij in de prijzen bij de uitreiking van de Pop-Edisons, allebei in de categorie Dance.