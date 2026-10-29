Dries Roelvink mist ex-schoondochter Marijn Kuipers

Dries Roelvink vindt het enorm jammer dat de relatie van zijn zoon Dave met Marijn Kuipers voorbij is. Ruim een maand nadat de twee hun verloving verbraken, moet de zanger toegeven dat hij Marijn mist.

"Nou ja, je gaat er helaas aan wennen: Marijn is niet meer in beeld, Marijn is niet meer in de P.C.", verwijst Dries bij RTL Boulevard naar zijn adres, de P.C. Hooftstraat in Amsterdam. Hij had een goede band met zijn voormalige schoondochter. "Ja, ik mis haar wel een beetje."

Volgens Dries heeft Dave zich inmiddels "redelijk herpakt" na de breuk. "Ik zeg niet dat hij weer helemaal de oude is, zeker nog niet. Maar hij heeft zich goed herpakt. Hij is weer elke dag aan het sporten."

Dave en Marijn maakten half september bekend dat ze na twee jaar een punt achter hun relatie hadden gezet. De twee hadden zich afgelopen maart verloofd tijdens een vakantie in Finland.