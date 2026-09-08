Arnold Karskens noemt het "eeuwig zonde" dat Ongehoord Nederland (ON!) mogelijk verdwijnt uit het publieke bestel. Dat laat de oprichter van de omroep weten aan het ANP in reactie op het voorgenomen besluit van mediaminister Rianne Letschert om de licentie van de omroep in te trekken.

"Vijf jaar heb ik keihard gewerkt aan een brede omroep op rechts", gaat Karskens verder. In 2019 richtte hij ON! op, dat vanaf 2022 zendtijd kreeg op de Nederlandse publieke televisie met een voorlopige erkenning als aspirant-omroep. Zelf werd Karskens in 2024 ontslagen na klachten over onder meer grensoverschrijdend gedrag.

"Het initiatief is gekaapt door coupplegers die ON! hebben veranderd in een complotzender voor radicalen", meent hij verder. De voormalig voorzitter van de omroep benoemt daarnaast onder meer de "kwalijke rol van Raisa Blommestijn" in de rechtszaak tegen haar. "Ze misleidde samen met Peter Vlemmix de rechters. Geen wonder dat andere omroepen niet willen samenwerken met het huidige ON!"

Presentatrice Blommestijn werd eerder dit jaar veroordeeld voor groepsbelediging en beledigende uitlatingen op X. Peter Vlemmix is de huidige baas van de omroep. In een interview van Spreekbuis met Karskens pleitte hij enkele dagen geleden al voor het vertrek van Vlemmix en Blommestijn.