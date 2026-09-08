Minister Rianne Letschert zegt geen andere keus te hebben dan de erkenning van Ongehoord Nederland (ON!) in te trekken nadat het Commissariaat voor de Media heeft geoordeeld dat de omroep zich structureel niet aan de wet houdt. "Na een dergelijk zwaar oordeel moet de minister volgende de mediawet de erkenning van een omroep intrekken", schrijft ze. Als extra argumenten draagt de D66-minister aan dat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft verzocht om in te grijpen en dat het commissariaat binnen één jaar twee sancties heeft opgelegd.

"Dan komt er een moment dat je als overheid moet ingrijpen. En dat moment is nu", zei ze bij een persconferentie hierover. Ze verduidelijkte dat de procedure is begonnen die uiteindelijk ertoe leidt dat de erkenning van ON! wordt ingetrokken. De omroep krijgt eerst nog de kans om te reageren. "En die reactie zal ik zorgvuldig wegen voordat ik overga op een definitief besluit."

De bewindsvrouw zei te beseffen dat het intrekken van de licentie het "zwaarste middel" is dat ze tot haar beschikking heeft en zei dit "niet lichtvaardig" te doen. "Ik besef heel goed dat dit besluit hard aankomt bij de kijkers van Ongehoord Nederland en bij de medewerkers", aldus Letschert.