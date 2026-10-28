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Arnout Hauben doorkruist Karpaten voor nieuwe reeks Dwars Door

28 okt , 18:33Entertainment
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Arnout Hauben is begonnen met de opnames voor een nieuw seizoen van zijn veelgeprezen wandelprogramma Dwars Door. Dit keer trekt de Vlaamse tv-maker met zijn vaste geluidsman Ruben Callens en cameraman Philippe Niclaes door de Karpaten, heeft hij op sociale media bekendgemaakt.
De Karpaten is een gebergte in Midden-Europa en strekt zich uit over Tsjechië, Slowakije, Polen, Hongarije, Oekraïne, Roemenië en Servië.
Hauben maakte eerder twee seizoenen van het programma Dwars door de Lage Landen, waarmee hij in 2024 de Gouden Televizier-Ring won. Dit jaar liep hij met zijn kompanen door de Pyreneeën tussen Frankrijk en Spanje.
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