Koningspaar betuigt steun aan betrokkenen na treinramp in Spanje

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leven mee met de slachtoffers en nabestaanden van het treinongeluk nabij Urda in Spanje. In een bericht op sociale media staat het koningspaar stil bij het dodelijke ongeluk van woensdagochtend, waarbij 68 mensen om het leven kwamen.

"Onze gedachten zijn bij de getroffenen door de treinramp bij Urda in Spanje", laten de koning en koningin weten in een verklaring. "Door dit vreselijke ongeluk zijn vele families nu in diepe rouw gedompeld. Wij leven mee met hen en met allen die gewond zijn geraakt of zich zorgen maken over het lot van hun dierbaren", aldus Willem-Alexander en Máxima.

Woensdagochtend botste een hogesnelheidstrein met 397 passagiers op een stilstaande trein met 147 mensen aan boord in de buurt van de Spaanse plaats Urda. Volgens Spaanse media kwamen 68 mensen om het leven. 58 gewonden zijn opgenomen in een ziekenhuis, vijftien van hen zouden in kritieke toestand verkeren. In Spanje zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd.