Art Rooijakkers presenteert nieuwe quiz met BN'ers

Art Rooijakkers krijgt een nieuw programma bij SBS6. De presentator gaat een psychologische kennisquiz, getiteld Dit Weet Jij Niet?!, presenteren, heeft Talpa dinsdag bekendgemaakt.

In het programma, dat vanaf 5 september wekelijks op tv verschijnt, nemen zes BN'ers het tegen elkaar op.

Het is niet voor het eerst dat Rooijakkers een quiz gaat presenteren. In het verleden was hij het gezicht van onder meer Holland-België en Praat Nederlands Met Me. Voor Talpa maakte hij eerder Nieuws van de Dag, Het Zwaard van Damocles en Survive Your Family.